Biographie : Qui est Sonia Becheikh, nouvelle ministre de la jeunesse et des sports?

Sonia Becheikh, nommée ministre de la Jeunesse et des sports est née le 25 mai 1968 à Sfax. Elle est médecin, anncienne Professeur Assistante en médecine préventive et communautaire à la Faculté de Médecine de Tunis et Inspecteur Général de la Santé.

Auparavant secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Santé, Sonia Ben Cheikh a travaillé pendant plus de vingt ans au Ministère de la Santé où elle a occupé les fonctions de Pdg de l’ONFP et au niveau de la Direction des Etudes et de la Planification, chargée du pilotage des projets de coopération avec la Banque Mondiale et la Banque Européenne d’Investissement.

Elle a été ensuite responsable de l’Unité de la Coopération Technique et de l’Unité de l’Exportation des Services de Santé où elle a piloté l’étude financée par la Banque Africaine de Développement pour la promotion de la Stratégie de développement de la Tunisie comme ” Destination de Santé ” puis Directrice Générale du Centre National de Formation Pédagogique des Cadres de la Santé.