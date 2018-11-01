Tunisie : Mna Guebla aurait été séquestrée et violée par des sécuritaires (Mohamed Hnid)

Mohamed Hnid, ancien conseiller de Moncef Marzouki et actuel porte-parole de Hirak Tounes, a publié sur son compte du réseau social, Facebook, une autre version de l’attentat suicide de Tunis.

Il affirme que l’auteure de l’attentat a été violée à de multiples reprises par les forces de l’ordre et a été séquestrée durant 4 jours.

Mna Guebla, selon le récit de Mohamed Hnid, devait porter plainte. La bande de sécuritaire aurait pensé à faire cet attentat pour s’en débarrasser.