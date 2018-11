Ligue 2 : Désignation des arbitres de la 6e journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 6ème journée du championnat de la ligue 2, prévus samedi 3 et dimanche 4 novembre à partir de 14h00.

Poule A Arbitres

Samedi 3 nov

A Medenine :

CO Médenine – Sfax RS Ameur Chouchene

Dimanche 4 novembre

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – Olympique Béja Mejdi Belhaj Ali

A Soliman

AS Soliman – AS Ariana Houssem Boulares

A Korba:

CS Korba – AS Marsa Rochdi Guezguez

A Siliana:

US Siliana – AS Djerba Bedis Ben Salah

A Jerba Midoun

ES Jerba – ES Zarzis Aymen Kochat

Poule B

Samedi 3 novembre

A Radès (stade municipal)

ES Rades – ES Hammam-Sousse Nidhal Letaief

Dimanche 4 novembre

Sfax (2 mars)

OC Kerkennah – SS Sfaxien Haythem Guirat

A Jebeniana

CS Jebeniana – SA Menzel Bourguiba Mokhtar Daghfous

A la Chebba:

CS Chebba – Jendouba Sport Slim Belkhouas

A Sidi Bouzid:

EO Sidi Bouzid – SC Ben Arous Aymen Nasri

A Gafsa:

EGS Gafsa – AS Kasserine Sofiene Ktet