Handball : Le Maroc hôte de la CAN-2022 (Messieurs)

Le Maroc abritera le Championnat d’Afrique des Nations de Handball messieurs de 2022, a annoncé la Confédération Africaine de Handball (CAHB).

Le Conseil de la CAHB, réuni vendredi à Abidjan, à désigné les pays organisateurs des CAN 2022 et 2024 de handball, ajoute la même source.

Outre le Maroc qui abritera la CAN 2022 (Messieurs), la CAN-2024 sera organisée en Algérie tandis que les CAN féminines de 2022 et 2024 auront lieu respectivement au Sénégal et au Cap Vert, selon la même source.

Le Conseil de la CAHB s’est tenu en marge du 40ème Championnat d’Afrique des clubs de Handball (19-28 octobre).