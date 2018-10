Ligue des champions : Le Real Madrid a touché 88,6 millions d’euros pour la saison 2017/2018

Le Real Madrid, vainqueur de Ligue des champions, a touché plus de 88,6 millions d’euros lors de la dernière édition de la C1 au cours de laquelle 1,412 milliard d’euros au total a été distribué aux clubs ayant participé au moins aux barrages de l’épreuve.

Liverpool, finaliste malheureux, a reçu 81,2 millions d’euros tandis que les demi-finalistes, AS Rome, battu par les Reds, et le Bayern Munich, éliminé par le Real, ont perçu respectivement 83,8 M EUR et 70,4 M EUR.

“Les clubs qui ont participé à la phase de groupes de la Ligue des champions 2017-18 et les 10 éliminés lors des barrages se sont partagés plus de 1,412 milliard d’euros de versements de la part de l’UEFA”, a indiqué l’instance dans un communiqué vendredi.

Les clubs éliminées en phase de poules ont touché entre 17,4 millions d’euros et 46,5 M EUR en fonction de leurs résultats, chaque participant étant assuré d’une prime uniforme de 12,7 M EUR.

Enfin, les clubs éliminés en barrages ont perçu entre trois millions et 10,2 M EUR, en fonction de leurs résultats.

“Dans le système de distribution en vigueur pour le cycle commercial 2015-2018, toutes les recettes nettes provenant des compétitions de clubs -y compris la vente de billets et de packages hôteliers pour les finales de Ligue des champions et de Ligue Europa, ainsi que pour la Supercoupe d’Europe- ont été centralisées et réaffectées aux clubs de Ligue des champions et de Ligue Europa”, indique l’UEFA.