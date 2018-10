Tunisie – Alerte météo : Pluies orageuses prévues aujourd’hui lundi

Un ciel très nuageux à couvert avec pluies orageuses sont prévues aujourd’hui Lundi 22 ainsi que pour la journée de demain Mardi 23 Octobre 2018 sur la plupart des régions, a annoncé l’institut national de météorologie lundi matin dans un bulletin de suivi.

Ces pluies seront intenses sur le nord avec des cumuls entre 20 et 40 mm et atteignant localement 60 mm avec chutes de grêle par endroits et des vents forts près des côtes et sur les reliefs jusqu’à 100 km/h par rafales à partir de cet après-midi.

Les températures seront en baisse notamment sur le nord et le centre et dont les maximales seront comprises généralement entre 18 et 22°C