Tunisie : Appel à la mise en place de stratégies efficaces pour renforcer le rôle de la femme dans les conseils locaux

La présidente de l’association ” Tounissiet ” Monia Mzid a appelé samedi toutes les composantes de la société civile, les organisations internationales et les décideurs en Tunisie à mettre en place des stratégies efficaces pour renforcer le rôle de la femme dans les conseils locaux.

Lors d’une conférence organisée à Tunis sur la femme rurale et la gouvernance locale à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme rurale, Monia Mzid a souligné que ces stratégies doivent être élaborées dans le cadre d’une approche participative en impliquant notamment la femme rurale et en l’encourageant à occuper des postes de responsabilité au parlement et dans les conseils municipaux et locaux.

Elle a, en outre, mis l’accent sur l’importance de renforcer les acquis inscrits dans le code des collectivités locales et améliorer les lacunes pour faciliter l’accès de la femme au pouvoir local.

L’intervenante a également souligné la nécessité de mettre en application les lois, les politiques et les conventions ratifiées relatives notamment à la rémunération équitable essentiellement dans le secteur agricole, la garantie de la sécurité et la protection sociale et sanitaire ainsi que l’amélioration des conditions de transport outre le renforcement de l’autonomisation des femmes qui lui permet d’accéder aux postes de décision.

Pour sa part, l’expert en développement et gouvernance locale Ahmed Guidara a souligné que le système actuel de gouvernance locale tient compte des besoins de la femme en milieu rural puisque le terme de ” femme rurale ” est cité clairement dans l’article 109 du code des collectivités locales.

Il a, toutefois, signalé que ce même texte a omis quelques aspects liés à cette catégorie sociale comme la garantie de sa participation aux programmes de développement local et de l’aménagement territorial outre quelques aspects sociaux.

Selon l’expert, il convient aujourd’hui d’inscrire toutes les garanties pour la femme rurale dans les textes d’application en se basant sur les lacunes notamment celles liées à ses conditions de vie, ses besoins et la garantie de son accès aux ressources pour qu’elle puisse accéder aux postes de décision et participer à la vie publique.

A noter que l’association ” Tounissiet ” œuvre à mettre en place des plans, des programmes et des initiatives visant à renforcer le rôle de la femme et à améliorer ses compétences à tous les niveaux en vue de faciliter son accès au pouvoir local.