Tunisie : Samir Elwafi prépare, un retour en force

Le journaliste, Samir Elwafi, a affirmé qu’il préparait un retour en force sans donner davantage de détails.
Il a tenu à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenu durant la période de son incarcération dénonçant les campagnes de diffamation orchestrées par ses détracteurs sur les médias et sur les réseaux sociaux, comme Facebook.
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قريبا…العودة بقوة ان شاء الله…شكرا لكل من قال كلمة حق بخل بها كثيرون…شكرا لكل من حاكموني وحكموا علي ظلما وباطلا قبل القضاء العادل…ما هو شعورهم الان وقد خرجت بريئا من تهمة تبييض الأموال بعد حملات تشويه وتهويل وشيطنة هزمتها الأيام وكذبتها التحقيقات وألغاها القضاء !!؟؟… كل تلك الحملة الخبيثة التي صنعتها ماكينة فايسبوكية واعلامية معينة مكلفة بالتشويه والشيطنة وتصفية الحسابات…يكشف القضاء زيفها وكذبها وحقارة من يديرها…لكن بعد عام ايقاف وتحقيق معمق انتهى باطلاق سراحي…الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل…