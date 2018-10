Tunisie – Intempéries : Suspension des cours jeudi dans plusieurs régions

En raison des fortes précipitations, la suspension des cours se poursuivra jeudi toute la journée dans tous les établissements publics et privés dans plusieurs gouvernorats.

A Kasserine, le commissariat régional de l’éducation indique que cette décision a été prise sur la base des prévisions météorologiques, par souci de prévention et de garantie de la sécurité des élèves et de tous les membres du corps éducatif dans la région.

“La suspension des cours a été convenue lors d’une réunion tenue au siège du commissariat régional de l’éducation en coordination avec les autorités régionales alors que tous les directeurs des établissements éducatifs en ont été informés et invités à se conformer à cette décision”, ajoute le communiqué.

De grandes quantités de pluie ont été enregistrées durant les dernières heures au gouvernorat de Kasserine notamment à Mejel Bel Abbas (100 mm), Hassi Ferid (58 mm), Feriana (56 mm) et Kasserine (46 mm).

A Nabeul, la gouverneur a précisé que la décision de suspendre les cours jeudi a été prise en coordination avec les commissions régionales de lutte contre les catastrophes, suite aux fortes pluies enregistrées dans la nuit du mercredi, ajoutant que selon la prévision de l’Institut National de Météorologie, les précipitations se poursuivront aujourd’hui.

Les quantités de pluies enregistrées en millimètres dans le gouvernorat ont atteint 195 (Takelss), 129 (Béni Khaled), 127 (Menzel Bouzelfa) 112( Haouaria, Korba et El Mida), 106 (Menzel Temim), 87 (Béni Khiar), 85 (Dar Chaâbane), 81 (Nabeul et Hammam El Ghezaz), 80 (Grombalia), 79 (Kélibia) et 72 (Hammamet).

A Manouba, la commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles et l’organisation des secours a décidé de suspendre les cours dans les établissements scolaires et universitaires, jeudi.

Le gouverneur Ahmed Smaoui a indiqué qu’il s’agit d’une mesure préventive pour assurer la sécurité des élèves et étudiants face aux fortes pluies enregistrées dans la région.

D’importantes quantités de pluies se sont abattues dans le gouvernorat dont 110mm à Manouba, 92mm à Tebourba, 80mm à Mornaguia, 72mm à El Batan, 48mm à Borj El Amri et 46 mm à Jedaida.

A Sidi Bouzid, les cours dans les différents établissements éducatifs au gouvernorat sont suspendus jeudi en raison des fortes précipitations, a appris le correspondant de l’agence TAP auprès du gouverneur de la région Anis Dhifallah.

Au Kef, les cours ont été suspendus, mercredi et jeudi, à cause des intempéries. Les pluies enregistrées, mercredi, ont dépassé 50 mm. Les averses continuent à tomber dans plusieurs délégations où la vigilance reste de mise, selon les alertes publiées par l’institut national de météorologie.

A Ben Arous, la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation du secours a décidé la suspension des cours dans les établissements scolaires (école primaire, collège et lycée) durant toute la journée du jeudi 18 octobre 2018.

Le gouverneur de Ben Arous et président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes naturelles, Abdelatif Missaoui a affirmé, jeudi, que suite aux fortes précipitations, le niveau des eaux de l’oued Meliane à Radès a enregistré une montée sans précédent.

A Tunis, le président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et gouverneur de Tunis Chedly Bouallegue a précisé que la décision de suspendre les cours est préventive et a été prise tard dans la nuit de mercredi à jeudi suite à un suivi des conditions météorologiques et après la pluie torrentielle survenue durant la journée.

A Siliana, les cours sont suspendus jeudi en raison des fortes précipitations, apprend le correspondant de TAP auprès des autorités régionales.

La décision de suspendre les cours dans les établissements universitaires durant la journée du jeudi 18 octobre à cause des intempéries, revient aux présidents et recteurs de ces structures de l’enseignement supérieur, annonce le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué.