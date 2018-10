Tunisie – Intempéries : Interruption de la circulation sur plusieurs routes

La circulation routière a été interrompue, mercredi, sur plusieurs routes en raison des intempéries, fait savoir la Direction générale de la garde nationale.

Dans un communiqué, la Direction précise que le trafic routier est toujours bloqué dans les régions suivantes :

-La route nationale n°16 reliant la région de Tamaghza à Midas (gouvernorat de Tozeur) en raison de la crue de l’oued Midas.

-La route locale n°840 reliant Foussana à la route nationale n°17, gouvernorat de Kasserine en raison de la crue de l’oued Gargour

-La route nationale n°15 reliant la région de Fériana à Bouchebka

-La route nationale n°17 reliant la région de Foussana à khammouda, gouvernorat de Kasserine

-La route pavée et non numérotée reliant khammouda à El Ayoun, gouvernorat de Kasserine

-La route pavée et non numérotée reliant El Ayoun à Sbeïtla, gouvernorat de Kasserine

– La route pavée et non numérotée reliant la région de Hassi Alfrid à Bir El Hafey

-La route pavée et non numérotée reliant Faj Bouzayejn à Alfarid, gouvernorat de Tozeur,

-La route régionale 182 reliant Kasserine à Bouzguem au niveau de l’entrée de Kasserine

-La route régionale n°71 reliant El ksour à Rouhia, gouvernorat du Kef

-La route régionale n°661 reliant roufia à Al Hbabsa, gouvernorat de Siliana.

A ce propos, le département de l’Intérieur a invité les usagers de la route à faire preuve de prudence, à respecter la distance de sécurité, à réguler la vitesse en fonction de la circulation, à ne pas prendre de risques inutiles et à se conformer au code de la route.

Pour tout renseignement, la direction générale de la Garde nationale (Bureau d’orientation routière) a mis à la disposition des usagers de la route les numéros de contact suivants :

– 71963512

– 71960448

– 193