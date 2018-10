Coupe de Tunisie (2e tour et 16e de finale) : Résultats du tirage au sort

Le tirage au sort du deuxième tour préliminaire et des seizièmes de finale de la coupe de Tunisie de football (saison 2018-2019), a été effectué mercredi au siège de la fédération, et donné lieu aux renontres suivantes :

Deuxième tour préliminaire :

Match 1 : Ahly Sfaxien – AS Tataouine

Match 2 : CS Msaken – Lion S. Ksibet Sousse

Match 3 : AS Marsa – Stade Moknassi

Match 4 : ES Aloui – AS Metline

Match 5 : US Carthagénoise – EGS Gafsa

Match 6 : CS Chebba – AS Ariana

Match 7 : US Bousalem – Bir Mcherga Sportive

Match 8 : Union Djerba Ajim – Jendouba Sports

Match 9 : OS Kebili – CS Akouda

Match 10 : Olympique de Béja – AS Soliman

Match 11 : SC Ben Arous – ES Djerba

Match 12 : SA Menzel Bourguiba – vainqueur (B. Beni Hassen-US Ksour Essef)

Match 13 : Zitouna Chammakh – CS Menzel Bouzelfa

Match 14 : AS Djerba – ES Bouchamma

Match 15 : Ennfidha Sport – AS Oued Ellil

Match 16 : AS Rejiche – CS Foussana

Match 17 : EM Mahdia – GS Om Laarayes

Match 18 : US Borj Amri – Alia Sport

16èmes de finale :

Match 1 : (US Bousalem – Bir Mcherga Sportive ) / (Union Djerba Ajim – Jendouba Sports)

Match 2 : (OS Kebili – CS Akouda) / (US Borj Amri – Alia Sport)

Match 3 : (Ennfidha Sport – AS Oued Ellil) / JS Kairouanaise

Match 4 : US Ben Guerdane / ( CS Chebba Vs AS Ariana)

Match 5 : (Olympique de Béja – AS Soliman) / US Tataouine

Match 6 : (SC Ben Arous – ES Djerba) / ES Métlaoui

Match 7 : AS Gabés / Espérance de Tunis

Match 8 : CS Hammam-Lif / Stade Gabésien

Match 9 : Club Athlétique Bizertin / Stade Tunisien

Match 10 : (AS Djerba – ES Bouchamma) / (EM Mahdia – GS Om Laarayes)

Match 11 : (AS Rejiche – CS Foussana) / US Monastirienne

Match 12 : (US Carthagénoise – EGS Gafsa) / (SA Menzel Bourguiba – vainqueur (B Beni Hassen-US Ksour Essef)

Match 13 : (AS Marsa – Stade Moknassi) / Club Sportif Sfaxien

Match 14 : Etoile du Sahel / (ES Aloui – AS Metline)

Match 15 : (Zitouna Chammakh – CS Menzel Bouzelfa) / (CS Msaken – L. Ksibet Sousse)

Match 16 : Club Africain / (Ahly Sfaxien – AS Tatouine)