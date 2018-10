Tunisie : La grève est décidée pour protester contre le blocage des négociations sociales (BouAli Mbarki)

La décision de l’Union générale Tunisienne du Travail (UGTT) de décréter une grève dans le secteur public et dans la fonction publique n’a pas pour objectif de contraindre le gouvernement à effectuer des augmentations salariales ou à démissionner mais pour protester contre le blocage au niveau des négociations sociales, a indiqué samedi BouAli Mbarki, secrétaire général adjoint de l’UGTT.

La centrale syndicale dénonce le climat social tendu qui règne dans le pays à cause de la crise politique actuelle, a ajouté Mbarki en marge de la tenue des travaux de la commission administrative de l’union régionale du travail à Gabès.

L’augmentation salariale représente un droit légitime pour les salariés face à une hausse exorbitante des prix et une détérioration du pouvoir d’achat, a encore estimé la même source.

Le responsable syndical a appelé les différentes parties à circonscrire la crise politique et à surmonter les tiraillements politiques pour axer les efforts sur le dialogue social et économique qui réuni les parties sociales et politiques dans le but d’introduire les réformes nécessaires.

La centrale syndicale propose une approche intégrale dans le traitement des revendications sociales, la défense des droits des salariés, et propose une perception réformiste des établissements publics pour les préserver, tout en soulignant l’impératif de ne pas privatiser les établissements publics et rejetant toutes formes de pressions de la part des fonds internationaux et des structures financières donatrices, a notamment dit Mbarki.

S’agissant du projet de loi des finances 2019, Mbarki a affirmé que l’UGTT présentera des propositions au gouvernement en insistant sur l’impératif de maitriser la flambée des prix et œuvrer pour une justice fiscale qui prend en considération le pouvoir d’achat des différentes classes sociales.