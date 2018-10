Coupe de Tunisie 2018/2019 : L’ES Djerba et le CS Chebba premiers qualifiés

L’ES Djerba et le CS Chebba se sont qualifiés pour le second tour de la coupe de Tunisie (2018-2019), en matches avancés comptant pour le premier tour préliminaire réservé aux équipes de la Ligue 2 du football professionnel, disputés samedi.

L’ ES Djerba s’est imposée à domicile devant le Sfax RS sur la plus petite des marges grace à un but d’Amine Farhat (42′) et le CS Chebba a battu sur son terrain l’AS Kasserine (3-2).

Les buts du CS Chebba ont été marqués en première mi-temps par Marouane Ben Amor (2′ sp) Chakib Derouiche (12′) et Sadok Ben Salem (29′) et l’AS Kasserine a réduit la marque en deuxième mi-temps par Saber Trabelsi (54′) et Tarek Nasri (61 sp).

Les autres matches se dérouleront dimanche.

Samedi 13 octobre :

A Midoun:

ES Jerba 1 Amine Farhat (42′)

Sfax RS 0

A Chebba:

CS Chebba 3 Marouane Ben Amor (2′ sp) Chakib Derouiche (12′), Sadok Ben Salem (29′)

AS Kasserine 2 Saber Trabelsi (54′), Tarek Nasri (61 sp).

Dimanche 14 octobre :

CS Jebeniana – SC Ben Arous

A Béja:

O. Béja – ES Zarzis

A Sfax 2 mars:

SS Sfaxien – AS Marsa

A Sidi Bouzid:

O.Sidi Bouzid – Jendouba Sport

A Korba:

CS Korba – AS Ariana

A Soliman:

AS Soliman – ES Hammam-Sousse

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – ES Radès

A Gafsa:

EGS Gafsa – CO Kerkennah

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – CO Médenine

A Djerba:

AS Djerba – US Siliana