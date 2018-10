Tunisie : Série de sanctions infligées par la Ligue Nationale de Football Professionnelle

Le bureau de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a annoncé les sanctions suivantes à l’encontre de clubs, joueurs et dirigeants, au terme de sa réunion tenue mardi:

* Blâme et une amende de 2500 d pour la JS Kairouan pour jet de bouteilles.

* Blâme et une amende de 5000 d pour le CS Sfaxien pour jet de bouteilles et fumigènes.

* Blâme et amende de 5000 d pour le CA Bizertin pour envahissement de la pelouse d’un supporter avec récidive et jet de projectiles.

* Blâme et amende de 1500 d pour l’AS Djerba pour jet de bouteilles.

* Blâme et amende de 1500 d pour l’EGS Gafsa pour avoir jet de bouteilles.

* Blâme et amende de 1500 d pour Jendouba Sports pour les feux de Bengale allumés.

* Blâme et amende de 1500 d pour l’ES Zarzis pour jet de projectiles.

* Blâme et amende de 3000 d pour l’US Siliana avec jet de bouteilles avec récidive.

* Blâme et amende de 1000 d pour le Sfax RS pour des fumigènes allumés sur les gradins.

* Six matchs de suspension pour l’entraîneur de l’AS Ariana Mourad Sebai assortis d’une amende de 3000 d pour tentative d’agression de l’arbitre assistant.

* Six matchs de suspension assortis de 7 mille mille dinars à l’entraîneur adjoint de la JS Kairouan, Najib Khawaja, pour avoir bousculé l’arbitre assistant.

* Deux matchs de suspension et 5000 d d’amende infligés au dirigeant du CA Bizertin Hicham Alouch pour comportement inapproprié à l’égard de l’arbitre.

* Deux matchs de suspension et 1500 d d’amende infligés au dirigeant de l’’Olympique Sidi Bouzid Samir Ajmi pour comportement inapproprié à l’égard du ramasseur de ballons.

* Deux matchs de suspension assortis d’une amende de 1500 d pour le préparateur physique de l’ES Zarzis Hussein Betaieb pour avoir insulté l’arbitre.

* Blâme infligé à l’entraîneur de l’ES Zarzis Omar Ghoul

* Renvoi du dossier du président de Jendouba Sport Nafii Touihiri devant la commission nationale de discipline et d’esprit sportif de la fédération tunisienne de football.

* Renvoi du dossier du président de Hilal Chebba Taoufik Chabbi devant la commission nationale de discipline et l’esprit sportif.

* Défaite infligée à l’AS Siliana après une évocation acceptée dans la forme et le fond

* Amende de 1000 d infligée à l’US Siliana

* Un match de suspension supplémentaire infligé au joueur Charfeddine Kachti.

* Amende de 200 d et interdiction de banc infligées à l’accompagnateur de l’US Siliana Abdel Majid Hmaidi signalé sur la feuille de match.

* Victoire accordée à l’ES Djerba (2-0).