“Trio Festival”, le nouveau né artistique à Palais Ennejma Ezzahra

Le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes (CMAM) lance une nouvelle manifestation artistique intitulée “Trio Festival” qui aura lieu du 16 au 20 octobre 201 au siège du Centre à Palais Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Said en banlieue de Tunis.

Cinq spectacles sont au line-up de ce nouveau né artistique qui repose sur le concept du trio, une formation qui requiert de hautes performances techniques et une interprétation qui allie esthétique sonore et une variante de styles musicaux sur différents instruments.

La soirée sera inaugurée par “Electro Btaihi”, un projet à mi-chemin entre musique traditionnelle tunisienne et musique underground, né du besoin d’explorer de nouvelles sonorités.

Chants ancestraux et musiques actuelles se croisent dans un langage contemporain véhiculé par une envie de mettre les rythmes tunisiens au service de la polyrythmie indienne ou du Jazz.

Le second spectacle sera avec “Harkan”, une formation inédite et un projet musical acoustique qui réunit des virtuoses tunisiens et français. Le trio est formé de Mohamed-Amine Kalaï au qanun, Maïa Darmé à la harpe et Lotfi Soua aux percussions.

“Lueur” est un concert de musique instrumentale pour une visite guidée dans le vécu du compositeur Seif Bennia, né de sa rencontre avec Sami Gharbi et Anis Bsila

Le trio “Amori sposesi” est une formation qui puise dans les mélodies ancestrales, italienne et méditerranéenne, tout en les mélangeant avec des influences musicales de l’Amérique latine.

“Entre Tunis et la Havane” de Myryam Toukabri, est une fusion entre standards latinos et musique arabe, avec beaucoup d’innovation en arrangement, paroles et interprétation. Ce projet est un message universel autour du brassage culturel et de l’esthétique poétique et artistique.

Le CMAM annonce que les spectacles débutent à 20h30. Les billets seront bientôt disponibles au guichet d’Ennejma Ezzahra ainsi que sur le site web www.cmam.tn