JOJ-2018 : Composition de la délégation des athlètes tunisiens

Composition des athlètes tunisiens qui participent aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, organisés en Argentine du 6 au 17 octobre.

• Rugby féminin à sept:

Chaima Al-Arabi – Sabrine Barhoumi – Amna Benarous – Halima Ben CharRada – Abir Al Dhaheri – Nisrine Faydi – Jihane Al-Fatanasi – Kholoud Hamami – Maysa Alhouani – Lamia Melouah – Hajar Saoudi – Amna Al-Zarai.

– Entraîneur: Mohamed Ali Hedi.

• haltérophilie: Ghofrane Belkhir

– Entraîneur: Kostantin Nikolov Daroff.

• tir: Doua Galghum.

– Entraîneur: Hassan Hassan.

• voiles:

Chaima al-Shamari et Fourat Gueddana.

– Entraîneur: Lotfi Hachani.

• Triathlon:

Sirine Fattoum et Mohamed Aziz Sebai.

– Entraîneur: Essam Al-Naili.

• Taekwondo:

Asma Al-Hajji et Mohamed Khalil Jendoubi.

– Entraîneur: Seifeddine Trabelsi.

Lutte:

Khadija Jelasi, Zainab Sghair.

Mahdi Jouini et Amjad Maafi.

– Entraîneurs: Montaser Abidi et Fayza Bejaoui

Judo:

Mariam Khalifi

Alaeddine Benchelbi.

– Entraîneurs: Houda Milad et Hassan ben Guamra.

• boxe:

Maouadda Taghouti

– Entraîneur: Abdel Razzaq Amdouni.

• Gymnastique rythmique:

Lina Ouahhada.

– Entraîneur: Amal Kadri Dridi.

Aviron:

Sarah Zamali.

– Dhiaeddine Zoghlami.

– Entraîneur: Chokri Ben Milad.

• tennis de table:

Natayal Elias Hamdoun.

– Entraîneur: Mohamed Ghazi Ben Kahia.

• Kayak:

Zidane Ben Hassine

– Entraîneur: Khaled Houcine

• Natation:

Mohammed Aziz Ghafari et Mohammed Ayoub Hafnaoui

– Entraîneur: Gebrane Touili.

• Athlétisme:

Ghada Al-Hamdani et Eman Rhouma

Rami Balti et Mohamed Saif Kadri.

– Entraîneurs: Amine ChOkri et Nizar Chihaoui

La Tunisie est engagée dans 15 disciplines, à savoir le rugby à 7, l’haltérophilie, le tir, la voile, le triathlon, le taekwondo, l’athlétisme, la lutte, le judo, la boxe, la gymnastique rythmique, le tennis de table, l’aviron, le canoe Kayak et la natation.

Les JOJ qui seront à leur troisième édition après les jeux de Singapour en 2010 et de Nanjing en 2014, enregistrent la participation de 3998 athlètes de 206 pays qui concourront dans 32 disciplines et 241 épreuves et concours.

Lors des précédentes éditions, la Tunisie avait décroché trois médailles seulement: une de bronze remportée en 2010 par le pongiste Adem Hmam à l’épreuve du double messieurs en compagnie de son partenaire chinois, une autre en 2014 par l’haltérophile Nouha Landolsi (53 kg) et une d’argent par l’athlète Mohamed Farès Jelassi au 400 m haies.

La Tunisie a été représentée lors de la première édition par 23 sportifs dans 9 disciplines, tandis que le nombre a doublé l’édition suivante avec une présence de 50 sportifs engagés dans 16 épreuves dont trois sports collectifs.