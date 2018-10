Ligue Europa – 2e journée : Les résultats

Résultats de la Ligue Europa (Groupe A), après les matches de jeudi:

Jeudi:

FC Zurich (SUI) – Ludogorets (BUL) 1 – 0

Bayer Leverkusen (GER) – AEK Larnaca (CYP) 4 – 2

Déjà joués:

Ludogorets (BUL) – Bayer Leverkusen (GER) 2 – 3

AEK Larnaca (CYP) – FC Zurich (SUI) 0 – 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayer Leverkusen 6 2 2 0 0 7 4 3

2. FC Zurich 6 2 2 0 0 2 0 2

3. Ludogorets 0 2 0 0 2 2 4 -2

4. AEK Larnaca 0 2 0 0 2 2 5 -3

Reste à jouer (en heure GMT):

25/10 (16h55): AEK Larnaca (CYP) – Ludogorets (BUL)

25/10 (16h55): FC Zurich (SUI) – Bayer Leverkusen (GER)

08/11 (20h00): Ludogorets (BUL) – AEK Larnaca (CYP)

08/11 (20h00): Bayer Leverkusen (GER) – FC Zurich (SUI)

29/11 (17h55): Bayer Leverkusen (GER) – Ludogorets (BUL)

29/11 (17h55): FC Zurich (SUI) – AEK Larnaca (CYP)

13/12 (20h00): Ludogorets (BUL) – FC Zurich (SUI)

13/12 (20h00): AEK Larnaca (CYP) – Bayer Leverkusen (GER).

Résultats de la Ligue Europa (Groupe B), après les matches de jeudi:

Jeudi:

RB Salzbourg (AUT) – Celtic Glasgow (SCO) 3 – 1

Rosenborg (NOR) – RB Leipzig (GER) 1 – 3

Déjà joués:

RB Leipzig (GER) – RB Salzbourg (AUT) 2 – 3

Celtic Glasgow (SCO) – Rosenborg (NOR) 1 – 0

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. RB Salzbourg 6 2 2 0 0 6 3 3

2. RB Leipzig 3 2 1 0 1 5 4 1

3. Celtic Glasgow 3 2 1 0 1 2 3 -1

4. Rosenborg 0 2 0 0 2 1 4 -3

Reste à jouer (en heure GMT):

25/10 (16h55): RB Leipzig (GER) – Celtic Glasgow (SCO)

25/10 (16h55): RB Salzbourg (AUT) – Rosenborg (NOR)

08/11 (20h00): Rosenborg (NOR) – RB Salzbourg (AUT)

08/11 (20h00): Celtic Glasgow (SCO) – RB Leipzig (GER)

29/11 (17h55): Rosenborg (NOR) – Celtic Glasgow (SCO)

29/11 (17h55): RB Salzbourg (AUT) – RB Leipzig (GER)

13/12 (20h00): RB Leipzig (GER) – Rosenborg (NOR)

13/12 (20h00): Celtic Glasgow (SCO) – RB Salzbourg (AUT)