CAF 2018 (Finales) : Abid Charef et Etchiali retenus pour une formation sur l’arbitrage vidéo

Douze arbitres (six arbitres et six arbitres assistants), dont l’arbitre-assistant tunisien Anouar Hmila, ont été retenus par la Confédération africaine de football (CAF) pour une formation sur la VAR (assistance vidéo) prévue du 24 au 29 octobre au Caire (Egypte), en vue des finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, a annoncé jeudi l’instance.

Outre Hmila, onze autres arbitres africains prendront part à cette formation qui sera supervisée par David Elleray, directeur technique de l’International football association Board (IFAB), organe garant des lois du jeu.

Les six arbitres sélectionnés sont : Janny Sikazwe (Zambie), Ghead Grisha (Egypte), Mehdi Abid Charef (Algérie), Bamlak Tessema (Ethiopie), Victor Gomes (Afrique du Sud) et Papa Bakary Gassama (Gambie).

Quant aux arbitres assistants, il s’agit d’Emiliano Jerson Dos Santos (Angola), Zakhele Siwela (Afrique du Sud), Jean-Claude Birumushahu (Burundi), Anouar Hmila (Tunisie), Abdelhak Etchiali (Algérie) et Mahmoud Abo El Regal (Egypte).

Ce sera la première fois que la CAF va introduire la Vidéo assistance pour l’arbitrage (VAR) pour les finales des compétitions interclubs.

Cela fait suite à l’approbation du Comité exécutif de la CAF lors de sa réunion des 27 et 28 septembre à Sharm el-Sheikh (Egypte). Cette décision intervient après le succès de la première mise en oeuvre de la dernière technologie d’arbitrage lors de la Super-Coupe en février dernier entre le Wydad Casablanca (Maroc) et le TP Mazembe (RD Congo) à Casablanca, a précisé l’instance africaine sur son compte twitter.

“C’est un moment historique pour le football africain. Cela montre clairement que la CAF est déterminée et engagée dans les compétitions interclubs et qu’elle apportera les technologies les plus récentes et innovantes pour l’améliorer”, dit-elle.

“Nous (CAF) sommes la première confédération à utiliser la VAR lors de la finale des compétitions de clubs. Nous l’avons fait pour la Super-Coupe et nous sommes ravis d’aller encore plus loin avec les compétitions interclubs”, s’est réjoui le secrétaire général de la CAF, Amr Fahmy.