Tunisie – JMC2018 : Présentation de cinq projets dans la compétition JMC Live Band

Après la compétition kids qui a démarré dimanche, la place a été réservée hier soir à cinq candidats adultes qui sont en lice dans la compétition pour la stimulation de la création d’artistes dans différents styles musicaux intitulée “JMC Live band”. Sélectionnés pour cette compétition dans le cadre de la cinquième édition des Journées musicales de Carthage, plusieurs groupes ont défilé à la Cité de la culture, pour présenter leurs projets, en mini-concerts (show-cases) à savoir Nabil Abdelmoulah, Emna Saadi, Chokri Boudidah, Skander Ben Abid, et le duo Nessrine Jabeur et Zied Bagga.

Après un retard de deux heures, la compétition a démarré avec la montée sur scène du jeune Chokri Boudidah et sa formation musicale de 25 musiciens dans un spectacle intitulé “Ritej” composé d’un mélange de musique tunisienne, turque et occidentale.

“Interactions” est l’intitulé du spectacle du deuxième candidat Skander Ben Abid qui a présenté quatre morceaux entre Jazz, blues, et musique orientale.

Le jury a suivi juste après le spectacle du flutiste Nabil Abdelmoulah qui a été accompagné par le compositeur et pianiste Mohamed Ali Kammoun avec Lotfi Soua aux percussions et Wassim Benrhouma à la basse dans le cadre du projet de Nabil Abdelmouleh, au nây. Le spectacle a proposé un mélange de musique tunisienne, arabe et orientale.

“Helma” est l’intitulé d’un projet musical du duo Nessrine Jabeur et Zied Bagga accompagné de six musiciens jouant au piano, guitare, basse, clarinette et batterie.

La dernière candidate Emna Saadi a présenté un spectacle de musique orientale et de jazz qu’elle a elle même composé.

Au sujet de la durée fixée à 20 minutes, les réactions ont divergé. Pour certains, c’était un laps de temps suffisant pour présenter leur oeuvres, pour d’autres, il fallait accorder davantage de temps pour les nécessités du rythme du spectacle.