Mercato (Manchester City) : “Mbappé ne va pas nous rejoindre”(Guardiola)

L’entraîneur du club anglais Manchester City (Premier League), l’Espagnol Pep Guardiola, a répondu à la rumeur sur le transfert de l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG), Kylian Mbappé, en affirmant qu’il ne viendra pas le prochain mercato.

Lancée dimanche par le quotidien anglais “Sun”, la rumeur d’un “Manchester City désireux de casser sa tirelire en janvier sur Kylian Mbappé” a été détruite par Pep Guardiola en personne.

“Cela ne va pas se produire”, a ainsi répondu lundi soir le Catalan en conférence de presse. Dimanche, le Sun assurait ainsi que Pep Guardiola rêvait de recruter Kylian Mbappé cet hiver et que les dirigeants de Manchester City étaient prêts à mettre 223 millions sur la table.

“Parfois, je ne comprends pas d’où sortent ces infos. Manchester City n’a pas et ne va pas dépenser l’argent que Mbappé mérite, ou que le PSG mérite. Je suppose que le PSG ne va pas non plus vendre ce genre de joueur à un autre club dans les années à venir. Donc ça ne se fera pas. Mbappé ne va pas nous rejoindre et on ne va pas l’échanger non plus avec Raheem (Sterling) ou un autre top joueur que nous avons” a-t-il ajouté.

“Les gens devraient avoir plus de respect pour le PSG et Manchester City, ainsi que pour leurs joueurs” a conclu l’ancien coach du FC Barcelone.