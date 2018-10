Ligue des champions d’Afrique : Courte défaite de l’Espérance ST à Luanda

L’Espérance ST a concédé une courte défaite (0-1) en encaissant un but à dix minutes de la fin de la demi-finale aller de la Ligue des champions africaine de football face à Primeiro De Agosto, disputée mardi.

Malgré cette défaite, l’Espérance a préservé ses chances de renverser la vapeur à domicile au match retour, prévu le 23 octobre courant, au stade de Radés, devant son public. Néanmoins, la formation tunisienne est tenue de repenser son système offensif resté inefficace et en deca des attentes lors de cette première manche de Luanda.

Les sang et or semblent n’avoir été percutants qu’après l’entrée en jeu de Bilel Mejri et Heythem Jouini, après le modeste rendement de Anis Badri et de l’algérien Youssef Blaili.

L’entraineur Khaled ben Yahia qui a suivi le match depuis les gradins suite à sa suspension, a opté pour la même formation qui avait disputé le quart de finale retour à Sousse face à l’Etoile du sahel avec Rami Jeridi dans la cage, Khalil Chammam, Chamseddine Dhaouadi, Sameh derbali et Aymen Ben Mohamed en défense, le trio Franck Kom, l’ivoirien Fousseiny Coulibaly et Ghaylène Chaalali au milieu, tandis l’attaque était conduite par Youssef Blaili, Anis Badri et Taha Yassine Khénissi.

En Début de la première période, la formation espérantiste a imposé sa domination mettant un pressing haut sur l’adversaire, ce qui a empêché Primeiro de Agosto de menacer la cage de Jeridi malgré deux occasions sans grand danger de Djibril Da Costa (8e et 20e).

Les sang et or se sont contentés de défendre sans porter le danger dans le camp adverse, permettant à l’équipe angolaise d’imposer son jeu et de créer une prpremière grosse occasion à la 30e sur un débordement sur le couloir gauche de Geraldo e Bua dont le tir a percuté le second poteau.

En deuxième période, Bua très actif a pesé sur la défense espérantiste ce qui a valu à Chammam un premier avertissement et un coup franc à l’entrée de la surface de réparation, tiré par Bua et intercepté par Rami Jeridi.

L’Espérance est sortie aussitôt de sa réserve, se montrant plus entreprenantante, sans pour autant créer de vraies occasions.

Au quart d’heure de jeu, le staff technique espérantiste décide de faire entrer l’attaquant Bilel Mejri à la place de Youssef Blaili pour donner davantage de profondeur à l’attaque avant de jouer sa deuxième carte offensive en lançant à l’entrée en jeu de Heythem Jouini à la place d’Anis Badri à 20 minutes de la fin du match, pour profiter de la vivacité et de l’excellent jeu de tête de Jouini.

Toutefois, l’efficacité était du côté des angolais qui parviennent à ouvrir le score à la 80e sur un tir de Geraldo e Bua à l’extérieur de la surface.

En dépit de trois bonnes occasions ratées par Heythem Jouini (82e), Saad Bguir (83e) et Bilel Mejri (90e), la formation tunisienne a finalement concédé la défaite, perdant dans les arrêts de jeu son capitaine Khalil Chammam qui a écopé d’un deuxième carton jaune et sera donc absent lors du match retour.