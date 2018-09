Compétitions africaines : Décisions du comité exécutif de la CAF

Le Comité Exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), réuni les 27 et 28 septembre à Sharm El Sheikh (Egypte), sous la présidence de Ahmad Ahmad, président de l’organisation, a statué sur les différentes questions inhérentes aux prochaines échéances africaines, annonce l’instance continentale sur son site officiel.

Concernant la Coupe d’Afrique des Nations, Cameroun 2019, un rapport de la dernière visite d’inspection a fait état d’un retard important dans la réalisation des infrastructures. Le décision finale du comité sera rendue fin novembre après la dernière visite d’inspection du cabinet d’audit Roland Berger et de la CAF.

Auparavant, une commission mixte CAF et FIFA se rendra au Cameroun en octobre pour étudier les questions de sécurité.

La Coupe d’Afrique des Nations avec sa nouvelle formule de 24 équipes se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2019.

Pour ce qui des autres compétitions continentales à venir, le calendrier validé se présente comme suit:

– Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2021

Un rapport de la visite d’inspection du mois de juillet dernier a montré l’état d’avancement des travaux. Sur les six stades requis pour la compétition, quatre doivent être construits à neuf et deux sont en cours de rénovation importante. Pour l’hébergement, trois villes sur cinq n’ont pas d’infrastructures.

– Championnat d’Afrique des Nations, Ethiopie 2020

La délégation de la CAF revenue de la visite d’inspection du mois d’avril dernier a recommandé une visite d’inspection des stades à fin octobre 2018 pour s’assurer que les conditions préalables soient remplies.

Les dates du tournoi final seront à revoir avec les autorités éthiopiennes en raison de réunions de l’Union Africaine à la même période.

– Coupe d’Afrique des Nations U23, Egypte 2019

Dates du tournoi final : 8 au 22 novembre 2019

– Coupe d’Afrique des Nations U20, Niger 2019

Le Chef de l’Etat du Niger a confirmé son engagement dans les préparatifs de la compétition, lors de sa rencontre avec le Président Ahmad Ahmad au mois de novembre dernier.

Dates du tournoi : 2 au 17 février 2019

Equipes qualifiées : Afrique du Sud, Burkina Faso, Burundi, Ghana, Mali, Nigéria, Sénégal et Niger

– Coupe d’Afrique des Nations U17, Tanzanie 2019

Le gouvernement tanzanien a réaffirmé la volonté de son pays d’abriter la CAN U17 2019 et de tout mettre en œuvre pour sa bonne organisation.

Dates du tournoi : 14 au 28 avril 2019

Equipes qualifiées : Angola, Cameroun, Guinée, Maroc, Nigeria, Ouganda, Sénégal et Tanzanie

Tirage au sort : 20 décembre en Tanzanie

– Coupe d’Afrique des Nations Féminine, Ghana 2018

Dates du tournoi : 17 novembre au 1er décembre

Equipes qualifiées : Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Guinée Equatoriale, Mali, Nigeria, Zambie et Ghana

– Coupe d’Afrique des Nations de Beach Soccer, Egypte 2018

Dates du tournoi : 8 au 14 décembre 2018

Equipes qualifiées : Cote d’Ivoire, Libye, Madagascar, Maroc, Nigeria, Sénégal, Tanzanie et Egypte

– Jeux Olympiques de la Jeunesse, Buenos Aires 2018

Le Futsal est la discipline choisie par la FIFA pour représenter le football aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires.

Dates du tournoi : 7 au 18 octobre 2018

Equipes qualifiées : Egypte pour le tournoi Hommes et Cameroun pour le tournoi féminin

Désignation des pays hôtes pour les compétitions à venir :

– CAN Féminine 2020 : Congo Brazzaville

– CAN Futsal 2020 : Maroc

– CAN U20 2021 : Mauritanie

– CAN U17 2021 : Maroc

– CHAN 2022 : Algérie

S’agissant de la centralisation des droits des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, les droits des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 ne seront pas centralisés par la CAF. Chaque fédération sera libre de chercher ses propres sponsors. la CAF pourra soutenir les associations membres dans leurs recherches.

Par ailleurs, sur la question de la validation des statuts des unions zonales, cinq zones sur six ont adopté en Assemblée Générale Extraordinaire les statuts de zone proposés par la CAF. Seule la COSAFA n’a pas approuvé les statuts.

Une version finale des statuts, prenant en compte les amendements proposés par les zones, sera présentée au Comité Exécutif lors de la prochaine réunion. Ces statuts de zone concrétisent la volonté de la CAF de décentralisation, notamment du développement.

Pour le chronogramme des activités de développement, le Comité Exécutif a validé le programme des activités de développement pour 2018-2019 pour la relance des programmes de licences d’entraineurs, l’arbitrage, le médical, l’académie pour les Secrétaires Généraux, licence des clubs.

La Cérémonie des CAF Awards 2018 aura lieu le 8 janvier 2019 au Centre International Abdou Diouf à Dakar (Sénégal).