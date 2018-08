105 mères et enfants tunisiens bloqués dans des zones de conflit armé

L’association de sauvetage des Tunisiens bloqués à l’étranger a reçu jusqu’à présent 105 dossiers de Tunisiens bloqués dans des zones de conflit armé, dont 83 enfants et 22 mères “, a souligné mardi Houda Jendoubi, secrétaire générale de l’association.

Lors d’une conférence de presse organisée à Tunis, l’intervenante a indiqué que les autorités tunisiennes n’ont pas fourni suffisamment d’efforts pour rapatrier ces personnes.

D’après Houda Jendouba, 50% des enfants bloqués dans les zones de conflit armé sont actuellement en Libye, 32% sont en Syrie, 4% sont à Mossoul en Irak et 7% dans d’autres régions.

26% de ces enfants sont âgés de moins de deux ans, 24% sont âgés entre deux et quatre ans, 34% sont âgés entre 4 et 6 ans et 16% sont âgés de plus de 6 ans.

La responsable a ajouté que bon nombre d’entre eux sont nés dans les zones de conflit armé et sont les enfants de Tunisiens qui ont adhéré à des groupes terroristes armés originaires du Grand Tunis (28%), de Sousse, Médenine (13%) et de Kébili (11%).

De son côté, le président de l’association, Mohamed Ikbel Ben Rejeb a souligné que l’Etat doit faire de son mieux pour rapatrier ses compatriotes bloqués à l’étranger et victimes du terrorisme.

Dans ce contexte, il a appelé à la création d’une commission permanente au ministère des affaires étrangères pour examiner ces dossiers, connaitre le sort de ces personnes et faciliter, par la suite, leur intégration sociale.