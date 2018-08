54e édition du Festival International de Carthage : Clôture du programme Mad’art Carthage

Après un marathon de spectacles entre théâtre, danse contemporaine et chorégraphie s’achève en beauté le cycle d’hommage rendu à la grande disparue du théâtre tunisien Raja Ben Ammar et ce, dans le cadre de la 54e édition du Festival International de Carthage.

Rehaussé par onze spectacles variés, ce programme de Mad-art-Carthage a comblé du mardi 17 juillet au samedi 11 août 2018, les attentes du public avec des créations d’artistes tunisiens et étrangers.

La clôture du samedi 11 août porte le label de l’amour et de la liberté avec la présentation en première du spectacle ” Monopole ” de Gouth Zargui, une coproduction entre le Festival International de Carthage et le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques de Kasserine.

La pièce parle de l’Homme dans sa dimension universelle. ” Qu’est-ce que l’Homme ? ” est la question métaphysique par excellence posée par ” Monopole “, une interrogation certes existentielle, mais qui a été traité par les plus illustres des philosophes et scientifiques.

En effet, la scène montre l’humanité sous deux images différentes, d’une part simple dans sa propre nature et d’autre part sophistiquée en mode scientifique.

” Monopole ” tente de répondre à la question de l’humanité et laisse libre cours à l’imagination. ” La pièce incite indirectement le spectateur à réfléchir et à interpréter selon sa manière et son expérience personnelle le message transmis par les artistes à travers cette pièce, a affirmé Gouth Zargui.