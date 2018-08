Festival international de Bizerte : Epica et Carthagods dans un concert de metal le 15 aout

Après un premier concert en 2006 en Tunisie, le groupe neerlandais de metal symphonique “Epica” affichera son deuxième retour le mercredi 15 aout à Bizerte dans le cadre de la première édition de Rock On Tunisia. Le concert sera donné également avec le groupe pionnier du metal en Tunisie Carthagods.

Fondé en 2002, “Epica” est un groupe néerlandais de metal symphonique à voix féminines avec des influences classiques et d’opéra. Leur discographie compte huit albums studio dont le dernier “Epica vs Attack on Titan” est sorti le 20 juillet 2018. Le festival international de Bizerte est une étape de leur tournée mondiale qui les a menés notamment en Allemagne, Autriche, Belgique, République tchèque.

Carthagods est un groupe pionnier du metal en Tunisie. Formé en 1997, il a produit son premier album “Carthagods” en 2015 et a été plusieurs fois invité à se produire dans des festivals en Europe (France, Belgique, Turquie, Malte etc). Dans leur dernier concert au mois de juillet dernier, ils ont représenté la Tunisie avec le groupe mythique Judas Prest. Carthagods travaille actuellement sur son prochain album dont la sortie est prévue en 2019.

Il est à noter que ce concert est organisé par le festival international de Bizerte en partenariat avec Darkside Records- premier label tunisien de musique rock et metal- et l’association Tunisienne de musique rock et metal et Headbang -organisateur d’événements metal en Tunisie.