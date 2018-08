Tunisie – Mégrine : Et si nous commencions par les escaliers ? 

Initiative citoyenne, le nettoyage des escaliers de Mégrine. Longtemps oubliés, les escaliers ont été le lieu de toutes sortes d’activités, parmi lesquelles, dépôt d’ordures.

Après quelques décennies, un jour, plusieurs personnes en les regardant toujours dans un pitre état se sont dit : “et si on les nettoyait ?” Et si on appellerait tout le monde pour participer au nettoyage ?”

Voilà que……. après quelques temps, beaucoup de détermination et de travail, les Escaliers de Mégrine sont enfin propres et peuvent devenir un lieu de fête, de musique et de partage.

Maintenant, il ne reste qu’à espérer qu’ils restent propres, sinon au travail ! Ah…..oui! Attention à ne pas trébucher.

Photos :