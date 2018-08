Inauguration demain de l’amphithéâtre romain Cillium à Kasserine avec un concert de Marcel Khalifa

Laissé à l’abandon depuis des années dans une région dont on écrit de nos jours que sur le terrorisme, l’amphithéâtre “Cillium” à Kasserine ouvrira officiellement ses portes demain vendredi 3 juillet en accueillant à bras ouverts l’artiste libanais de renommée Marcel Khalifa où il donnera sur sa scène le coup d’envoi des événements artistiques et culturels qui feront de cette région une ode à la vie. Le concert se déroulera en présence du ministre des affaires culturelles Mohamed Zine Elabidine qui inaugurera à cette occasion ce nouveau joyau historique de la ville de Kasserine.

Bien que la documentation sur l’histoire exacte de ce site ne soit pas encore établie à part quelques traces comme les inscriptions sur le mausolée de la famille des FLAVII, les fouilles entreprises en 1946 révèlent que le site archéologique Cillium remonte à l’époque romaine (entre le 4ème et 5ème siècle après JC). Il est situé près d’autres cités romaines dans la région comme SUFETULA (Sbeitla), SUFES (Sbiba), AMMAEDARA (Hydra), THALA et THELEPTE.

La cité romaine Cillium est composée notamment d’un Arc, de mausolées, d’églises, d’habitations et de restes de constructions hydrauliques ainsi que d’un amphithéâtre dont les traces sont encore visibles jusqu’à nos jours.

Cet amphithéâtre qui accueillera désormais les divers spectacles, manifestations et représentations artistiques est situé dans le coté Est de la ville. Il est considéré comme le plus petit des amphithéâtres du Nord de l’Afrique dès lors que sa capacité d’accueil est de mille spectateurs. Il est composé d’une scène, de gradins et d’un orchestre en forme demi-circulaire réservée jadis aux notables de la ville.