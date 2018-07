Magic Hotels parraine le sportif Mohamed Islem Bouglia

Dans le cadre de sa politique d’entreprise, la chaîne Magic Hotels vient de signer un accord avec le sportif tunisien Mohamed Islem Bouglia. Agé de 21 ans, ce dernier a notamment remporté la médaille d’or au championnat d’Afrique de triathlon (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) en avril dernier au Maroc. Il a également été champion d’Afrique junior de cyclisme (2016) et champion d’Afrique de triathlon en 2017.

En vertu de l’accord signé, la chaîne Magic Hotels s’engage à soutenir le sportif notamment par l’acquisition du matériel dont il a besoin pour sa préparation physique et par la prise en charge de sa participation à des compétitions internationales.

Mossaab Battikh, PDG de Magic Hotels, a déclaré lors de la cérémonie de signature qui s’est déroulée le 21 juillet 2018 à Hammamet : « Cette démarche s’inscrit dans notre politique de soutien au sport, car le tourisme a besoin d’une bonne image que véhiculent les sportifs et notamment ceux qui excellent. Mohamed Bouglia est un bon exemple pour la jeunesse ».

De son côté, le champion a exprimé sa fierté et sa joie d’être sponsorisé par la chaîne Magic Hotels : « Cela va me faciliter les choses et diminuer les problèmes matériels auxquels je faisais face. J’espère que je représenterai de la meilleure manière Magic Hotels et la Tunisie à travers mes réussites futures ».

Pour sa part, M. Lotfi Labaeid, président de la Fédération tunisienne de Triathlon, a souligné combien il était important d’encourager la jeunesse et les jeunes athlètes.

Magic Hotels & Resorts est une société de droit tunisien qui exploite une chaîne d’hôtels dans toute la Tunisie et également au Maroc et en Egypte. Dans le domaine du sponsoring sportif, elle est partenaire de plusieurs équipes sportives. En sports individuels, elle a l’intention de parrainer à l’avenir d’autres jeunes pour leur permettre de réaliser leurs ambitions.