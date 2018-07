Tunisie : Cérémonie d’ouverture du Festival Internatinnal de Dougga

Sous le signe de l’amour et de la tolérance, l’Orchestre et Chœur du conservatoire El Manar sous la direction du maestro Fadi Ben Othmane a assuré, vendredi, la soirée d’ouverture de la 42ème édition du festival international de Dougga (FID) avec la participation de jeunes solistes tunisiens, à savoir le baryton Haythem Hadhiri, les sopranos Hela Chennoufi et Yosra Abid, l’artiste chanteur et compositeur Yasser Jradi, le ténor Hatem Nasri et le chanteur compositeur Mahmoud Turki.

L’Orchestre a interprété plusieurs morceaux du patrimoine classique mondial à l’instar de Mozart, Bizet, Nino Rota, et Giuseppe Verdi. Le public a pu, aussi, découvrir et savourer, lors de cette soirée les arrangements du chef d’orchestre Fadi Ben Othmane de l’intro des films de James Bond “Suit”, en plus d’un “Medley” des chansons les plus connues du roi de la pop Michael Jackson ainsi que du muwashah connu “Lamma Bada Yatathanna”.

Intitulé “hallou el bibane” (ouvrez les portes), Yasser Jradi a fait son entrée sur la scène de Dougga avec une nouvelle chanson traitant du phénomène de suicide infantile en Tunisie. Avec beaucoup de sensibilité, le chanteur engagé a su toucher les spectateurs pour les inciter à mieux prendre en charge “l’avenir du pays”, les enfants.

Yasser Jradi a aussi interprété ses chansons connues à l’instar de “Naditkom” et “Dima Dima”, qui célèbrent l’amour de la patrie, la tolérance et la diversité intellectuelle.

Tout au long du spectacle, le récital proposé par l’Orchestre et Chœur du conservatoire El Manar a illustré l’ouverture de la musique classique sur tous les genres musicaux comme la “pop”, la “polka” ou “la valse”.

L’Orchestre et Chœur du conservatoire d’El Manar regroupe 75 musiciens et choristes. Cette troupe académique a été créée en 2013 et vise la formation d’une jeunesse créative dans le domaine de la musique.