Tunisie – Météo : Hausse des températures attendue au dessus du seuil normal

Une hausse des températures est attendue demain samedi 21 juillet sur la plupart des régions avec coups de sirocco, surtout sur les régions de l’Ouest et du Sud, où les températures dépassent les moyennes habituelles du mois de juillet allant parfois, localement, jusqu’à une différenciation de 10°c, selon un bulletin de suivi publié, vendredi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

La canicule régressera à partir de dimanche 22 juillet 2018, dans les régions du nord et du Sahel, avec des températures assez élevées sur le reste des régions.

D’après les prévisions de l’INM, les températures atteindraient samedi prochain 48 °c à Tozeur et Kebili 46 à Gafsa, 45 à Kairouan et Sidi Bouyzid 44 à Tataouine 43 à Zaghouan, le Kef et Medenine et 39 dans le Grand Tunis.

Les températures restent assez élevées à Tozeur et Kebili en augmentant de 1 degré pour atteindre 49°c selon les prévisions de l’INM.

Dans d’autres régions les températures sont variables avec une différence entre 1 et 6 degrés.

Par exemple, les gouvernorats de Siliana, Jendouba et Kairouan connaissent une hausse de températures à 40°c, Sfax à 36°c et le Grand Tunis à 33°C.