Nabiha Karaouli ouvrira samedi le Festival International de Testour

La 52ème édition du festival international du malouf de Testour (Béja), qui aura lieu du 21 juillet au 4 août, perpétue sa tradition d’une manifestation de musique arabe traditionnelle.

Le spectacle inaugural de cette édition 2018, dédiée à la jeunesse, sera animé par la chanteuse Nabiha Karaouli. Elle interprètera un bouquet de ses chansons puisées dans le patrimoine sonore tunisien. Le concert de clôture sera donné par la Troupe nationale de musique, dirigée par le maestro Mohamed Lassoued. Y participent de jeunes artistes tunisiens, à l’instar de Aya Daghnoug, Mohamed Ali Chebil, Raquia Naceur et Wadiî El Janhani.

Le festival propose douze concerts de Malouf dont six dans le cadre de compétitions destinées aux troupes régionales qui oeuvrent à la sauvegarde de l’héritage malouf et sa diffusion. Les mélomanes du malouf auront à découvrir, entre autres, une troupe libyenne de malouf et mouachahat, la nouvelle création de l’artiste Fathi Zghonda intitulée “amber ellil” et des prestations de troupes régionales de la Rachidia relevant des villes de Kairouan et Sousse.

Au line-up, d’autres spectacles de musique arabe sont prévus avec notamment Hela Melki, finaliste de la version arabe du programme télévisé “The voice”, Sabry Mosbah et Rayan Youssef. Place aussi au stand-up comedy avec “Mme Kenza” de Wajiha Jendoubi et une soirée chorégraphique d’un ballet russe. Le spectacle à succès “Ziara de Sami Lajmi proposera comme d’habitude du chant spirituel des confréries soufies, “la Aïssaouia” et “El Aouemreya”, dans un show alliant performances vocales et visuelles.