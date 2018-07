JAJ 2018 : La Tunisie récolte11 médailles dont 3 d’or au terme du premier jour

Au terme de la première journée de l’édition 2018 des jeunes africains de la jeunesse en Algérie, les athlètes tunisiens ont récolté 11 médailles (3 médailles d’or, 4 d’argent et 4 de bronze) plaçant ainsi la Tunisie au 5e rang du classement, a annoncé vendredi, le comité national olympique sur son site web.

Les judokas tunisiens ont, à eux seuls, raflé 7 médailles dont 2 d’or grâce notamment à Alaa Ben Chelbi et Rania Harbaoui.

Côté Taikwando, Cheima Toumi a brillé en remportant une médaille d’or, tandis que les haltérophiles comptent deux médailles de bronze au terme de la première journée des jeux.

Seul bémol de la journée, la défaite des sélections nationales de Rugby et de volley-ball (filles et garçons)

La première s’est inclinée devant son homologue sénégalaise 12-24 avant d’essuyer une deuxième défaite face au Burkina Faso 12-14.

Les sélections de Volley-ball (filles et garçons) ont, quant à elles, perdu leur confrontations contre, respectivement, l’Egypte et le Nigéria, par le même score de 1-3.

Au tableau des pays, l’Egypte figure en haut du classement avec 13 médailles (8 d’or, deux d’argent et 3de bronze), suivie par le Nigéria avec 16 médailles (6 d’or, 3 d’argent et 7 de bronze). L’Algérie occupe la troisième place avec 17 médailles (3 d’or, 7 d’argent et 7 de bronze), devant le Maroc 15 médailles (3 d’or, 6 d’argent et 6 de bronze) et la Tunisie.