Tunisie – Belgique : Signature d’un accord pour faciliter l’échange des informations entre les deux pays

Le ministre de l’Intérieur par intérim Ghazi Jeribi et le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l’Intérieur de Belgique Jan Jambon ont signé un mémorandum d’entente entre les deux pays dans le domaine de la police et de la sécurité.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, ce document vise à renforcer les relations de coopération entre la Tunisie et la Belgique en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les crimes graves ainsi que le trafic d’armes et de drogues et la traite des êtres humains.

Cette coopération concerne l’échange d’informations, d’experts et d’expertises sur les nouvelles formes de criminalité, le soutien dans le domaine d’investigation, la formation de base et continue et l’appui technique et scientifique, précise-t-on de même source.

La cérémonie de signature organisée au siège du ministère de l’Intérieur s’est déroulée en présence des cadres du ministère, de l’ambassadeur du Royaume de Belgique, ainsi que de la présidente de l’appareil Fédéral et le Commissaire général de la police fédérale de Belgique.

Une délégation du gouvernement belge composée du ministre de l’Intérieur Jan Jambon, du ministre de la Défense Steven Vandeput et du secrétaire d’Etat en charge de la Migration, Theo Francken a rencontré ce mardi le chef du gouvernement Youssef Chahed. La rencontre s’est déroulée en présence du ministre de la Justice et ministre de l’Intérieur par intérim Ghazi Jeribi et du ministre de la Défense Abelkrim Zbidi.

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la coordination entre la Tunisie et la Belgique dans les domaines de la prévention et de la lutte contre le terrorisme et la corruption, le trafic d’armes, la traite des êtres humains et les crimes cybernétiques, a indiqué un communiqué de la présidence du gouvernement.