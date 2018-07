Des produits marocains dans les magasins israéliens!

Israël et le Maroc entretiennent, dans le secret, des relations économiques en dehors de la lumière des projecteurs. C’est en tout cas ce que révèle le site marocain maroc-leaks.com qui, lui-même, cite israélien Israel Valley.

Voici ce qu’écrit le site : «… les relations économiques entre le Maroc et l’Etat hébreu ont toujours été couvertes par le sceau de la discrétion en raison de la position de l’opinion publique marocaine qui rejette toute forme de normalisation avec Tel Aviv…».

On apprend également que le Maroc serait le deuxième client d’Israël derrière l’Egypte en termes de coopération économique et de commerce, mais devant la Mauritanie, l’Ethiopie, l’Ouganda et le Ghana… Et les produits marocains qu’on trouve dans les magasins israéliens, ce sont les sardines et le couscous.

La situation de la Tunisie est nettement différente. Imaginez un instant qu’un média révèle l’existence d’un produit tunisien dans des magasins de Tel Aviv !