France  : La fille de Tariq Ramadan sort de son silence et témoigne

La fille de l’islamologue, Tariq Ramadan, Maryam, a témoigné en faveur de son père qui est accusé de viols. Il est actuellement en détention depuis février.

Maryam a accordé une interview exclusive à RT France pour répondre à toutes les questions. Elle vit habituellement dans la capitale qatarie, Doha, avec sa mère mais depuis la mise en détention de Tariq Ramadan, la fille et sa mère se trouvent en région parisienne.

Elle explique que l’état de son santé de son père est inquiétant, il est très affaibli. Elle ajoute que sa maladie, la sclérose en plaque, exige qu’il fasse une activité physique mais depuis sa mise en détention, il bouge rarement ce qui lui cause des douleurs insupportables.

Quand il est entré en prison, il marchait et il pouvait écrire. Aujourd’hui, il ne peut plus marcher sans déambulateur et ne peut plus écrire. Son état a empiré durant la détention.

Malgré plusieurs rapports médicaux alarmants, les juges estiment que son état de santé est compatible avec la détention.

Pour Maryam Ramadan, les femmes qui disent subir des pressions de la part des soutiens de Tariq n’ont apporté aucune preuve de ce qu’elles avancent et si c’est une vérité, elle affirme dénoncer ce genre de comportement.