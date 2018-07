Calendrier de la saison 2018-2019 : Le derby de la capitale prévu début décembre

L’Espérance sportive de Tunis, champion de Tunisie lors des deux dernières saisons, entamera la défense de son titre pour la saison 2018-2019 en accueillant le nouveau promu l’Union sportive de Tataouine, conformément au calendrier issu du tirage au sort effectué vendredi au siège de la direction nationale d’arbitrage.

L’opération s’est déroulée en présence du président de la ligue nationale de football professionnel, Mohamed Larbi, des membres de la ligue et de représentants des clubs.

Au vu du calendrier, un premier choc marquera la première journée, fixée au 18 et 19 aout prochain, celui qui opposera la CA bizertin au club sfaxien. Le Club africain, tenant de la coupe, se déplacera à la banlieue sud où il affrontera le CSH Lif, de retour en Ligue 1.

Par ailleurs, l’Etoile Sportive du Sahel accueillera la JS Kairouanaise, le Stade Tunisien se rendra à Monastir et le Stade Gabesien recevra l’Etoile Sportive de Métlaoui.

L’US Ben Guerdane qui avait assuré son maintien au terme d’un match barrage houleux face à EGS Gafasa accueillera l’Avenir Sportif de Gabès.

Quant au derby de la capitale entre l’EST et le CA, il n’interviendra qu’à la 11e journée, le 8 ou 9 décembre 2018, alors que le classico EST-ESS figure au programme de la 9e journée, soit le 28 novembre prochain.

S’agissant du derby de Gabès entre “Zleza” et “Stayda” il se jouera à l’occasion de la 6e journée, prévue les 27 et 28 octobre prochain.

La cérémonie du tirage au sort a, notamment, été l’occasion de présenter le ballon officiel de la prochaine saison, lequel devrait être remis au clubs d’ici fin septembre.

Voici le programme de la 1ere journée (18 et 19 aout 2018):

Stade Gabesien – ES Métlaoui

US Ben Guerdane – AS Gabès

US Monastir – Stade tunisien

Ca Bizertin – Club sfaxien

CSH Lif – Club africain

Espérance de Tunis – US Ben Guerdane

Etoile du sahel – Jeunesse Kairouanaise

Calendrier de la phase aller:

1 – 18 et 19 aout 2018 avec journée de rattrapage les 22 et 23 du même mois

2 – 1er et 2 septembre 2018

3 – 15 et 16 septembre 2018 avec journée de rattrapage les 26 et 27 du même mois

4 – 6 et 7 octobre 2018

5 – 19 et 20 octobre 2018

6 – 27 et 28 octobre 2018

7 – 3 et 4 novembre 2018 avec journée de rattrapage les 21 et 22 du même mois

8 – 25 novembre 2018

9 – 28 novembre 2018

10 – 1er et 2 décembre 2018

11 – 8 et 9 décembre 2018

12 – 12 décembre 2018

13 – 15 et 16 décembre 2018

Les 16e de finale de la coupe de Tunisie se joueront les 22 et 23 décembre 2018.

A noter que le calendrier de la phase aller de la saison 2018-2019 de la ligue nationale de football professionnel a été fixé en tenant compte seulement de la 1re journée du championnat arabe des clubs, la fédération n’ayant pas encore eu connaissance des dates des autres dates. Le calendrier sera actualisé d’autre part selon les dates d’engagement des clubs tunisiens dans les deux compétitions africaines.