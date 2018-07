Tunisie : Mise en garde contre la consommation de l’eau en bouteille commercialisée sous la marque “Aqua Pur”

L’Office National du Thermalisme et de l’Hydrothérapie, a mis en garde mercredi contre la consommation de l’eau mise en bouteille d’origine inconnue et non conforme aux normes tunisiennes, et commercialisée sous la marque “Aqua Pur”.

“Aqua Pur” est une marque d’eau qui ne respecte pas le cahier des charges réglant le secteur des eaux conditionnées, précise un communiqué de l’Office rendu public mercredi.

Les services techniques de l’Office ont entamé les procédures juridiques nécessaires pour la saisie et la destruction de ces bouteilles d’eau et poursuivre en justice les responsables, selon la même source.