Tunisie : Examen des questions de la formation des prédicateurs et des revendications des cadres des mosquées

La formation des prédicateurs dans le domaine de l’encadrement de l’enfance et la prise en charge des écoles coraniques, la couverture sanitaire des cadres des mosquées ainsi que la réactivation des accords conclus ont été au centre de la réunion lundi du ministre des affaires religieuse Ahmed Adhoum avec les représentants du syndicat général des affaires religieuses.

Selon un communiqué du ministère, le syndicat a exprimé sa satisfaction pour les relations de confiance mutuelle entre les deux parties “ce qui a contribué à faire progresser plusieurs dossiers et accomplir des acquis pour les adhérents”, exprimant l’espoir de poursuivre “ces liens positifs, améliorer la situation précaire des cadres des mosquées et leur assurer la couverture sociale”.

Le ministre a souligné “le souci du département à satisfaire le plus grand nombre des revendications et d’accélérer la publication du décret fixant les droits et devoirs des cadres des mosquées ainsi que les autres décrets relatifs aux prédicateurs et conseillers religieux”.

Au cours de cette réunion, tenue en présence du secrétaire général de l’UGTT Monem Amira et des représentants du ministère, une proposition a été formulée portant sur l’organisation d’une journée d’études pour évaluer l’expérience des prédicateurs chargés des écoles coraniques et des responsables d’encadrement religieux.