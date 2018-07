Festival “Manarat” : Liste des Films en compétition et hors compétition

Le programme de la première édition du festival Manarat, prévue du 9 au 15 juillet 2018, a été dévoilé mardi au cours d’un point de presse tenu au siège de la Biat, à Tunis, parrain de cette manifestation dédiée aux cinématographies méditerranéennes.

En compétition officielle, dix films issus des deux rives de la Méditerranée, sont en lice pour les deux prix du festival : le Manar d’Or, prix du meilleur film de la Méditerranée et le prix d’interprétation. La Tunisie est présente par un seul film, “Vent du Nord” de Walid Mattar.

L’ouverture sera dédiée à une oeuvre italienne, hors compétition, “Fuocammare” de Gianfranco Rosi.

Un jury féminin composé de 5 comédiennes des deux rives de la Méditerranée fera la sélection des meilleures œuvres en compétition. Cette édition inaugurale prévoit une section compétitive, un panorama du cinéma Méditerranéen et un hommage au Maroc et a? la Palestine, les deux pays invités d’honneur.

Voici le programme détaillé des films en compétition, du Panorama composé de 16 films hors compétition et des séances spéciales qui prévoient la projection de 7 films en hommage à 7 actrices femmes.

Programme avec mention du titre du film, du réalisateur et du pays d’origine

Film d’ouverture

“Fuocammare” de Gianfranco Rosi, Italie

Films en compétition

1 – ” Les bienheureux ” de Sofia Djama, Algérie

2 – ” Men don’t cry” d’Alan Drljevic, Bosnie-Herzégovine

3 – “Withered Green” de Mohammed Hammad, Egypte

4 – ” Eté 93″ de Carla Simon, Espagne

5 – “La Villa” de Robert Guediguian, France

6 – ” A Ciambra ” de Jonas Carpignano, Italie

7- ” Razzia ” de Nabil Ayouch, Maroc

8 – ” Ghost Hunting ” de Raed Andoni, Palestine

9 – ” Vent du Nord ” de Walid Mattar,Tunisie

10 – ” More ” de Onur Saylak, Turquie

Panorama

1- “Madame Courage” de Merzak Allouache, Algérie

2 – “Maintenant ils peuvent venir ” de Salem Brahimi, Algérie

3 – ” Soleil de Plomb ” de Dalibor Matanic, Croatie

4 – ” Mawlana ” de Magdi Ahmed Ali, Egypte

5 – “La belle jeunesse” de Jaime Rosales, Espagne

6 – “Montparnasse Bienvenue” (Jeune femme) de Léonor Serraille, France

7 – “Mediterranea” de Jonas Carpignano, Italie

8 – “Tramontane” de Vatche Boulghourijian, Liban

9 – ” Retour à Bollène” de Said Hamich, Maroc

10 – “Le chanteur de Gaza” (The idol) de Hany Abu Assaad, Palestine

11- “Tunisia Factory Collectif”, Tunisie

12 – “The Man Behind the Microphone” de Claire Belhassine, Tunisie

13 – “El Jaida” de Selma Baccar, Tunisie

14 – “Mustapha Z” de Nidhal Chatta, Tunisie

15 – “La belle et la Meute” de Kaouther Ben Hania, Tunisie

16 – “The Guest – Aleppo Istanbul” de Andac, Turquie

Séances Spéciales

1- “Les Femmes du Bus 678” de Mohamed Diab (Egypte) en hommage à Bushra Rozza

2 – “Comment j’ai tué mon père” de Anne Fontaine (France) en hommage à Natacha Régnier

3 – “Peur de rien” de Danielle Arbid (Liban) en hommage à Manel Issa

4 – “Dégradé” de Tarzan et Arab Nasser (Palestine) en hommage à Manal Awad

5 – “Les secrets” de Raja Amari (Tunisie) en hommage à Sondoss Belhassen

6 – “Les Silences du Palais” de Moufida Tlatli (Tunisie) en hommage à Hend Sabri

7 – “Prendre le Large” de Gael Morel (France) en hommage à Sandrine Bonnaire