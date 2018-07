Tunisie : Une élue d’Ennahdha à la tête de la municipalité du Bardo

Une élue du Mouvement Ennahdha a été choisie pour présider le conseil municipal du Bardo. Lors de la séance d’installation, la candidate Zeineb Ben Hassine a obtenu 16 voix, sur un ensemble de 30.

Elle aura pour adjoints Mansour Belhaj de Nidaa Tounes, Chayma Zaidi du mouvement Béni Watani, Manel Jelassi du mouvement Ennahdha et Jihen Issa de l’alternative civile du Bardo.

L’élu Habib Halim (Machrou Tounes) assurera la présidence des affaires financière économiques et de gestion. Le reste des commissions sera formé lors d’une deuxième séance prévue au cours de la semaine prochaine.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, la nouvelle présidente de la municipalité du Bardo a souligné l’importance de conjuguer les efforts des différents cadres et compétences de la commune pour mieux réussir l’action municipale.

Elle a souligné que l’action municipale est un “projet sociétal” qui demande d’accorder davantage d’intérêt aux questions liées à l’environnement, la propreté et l’éclairage public, en plus du développement des activités récréatives au profit de l’enfance et de la jeunesse.

La présidente élue a également souligné le besoin de promouvoir les commodités de base et l’infrastructure en général et de lutter contre la pollution et les constructions anarchiques.

Elle a cité comme priorités, la consécration du concept de “municipalité de proximité”, à travers la numérisation de sa gestion administrative.