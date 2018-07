Tunisie – ATTT : Séance continue des prestations de services de la visite technique

L’Agence technique du transport terrestre (ATT) informe sa clientèle que le système de la séance continue de prestations de services de la visite technique sera adopté à partir du 2 juillet 2018 dans les centres “El Bokri” à l’Ariana et Sidi Hassine Sijoumi.

Elle précisie dans un communiqué, paru mardi, que les jours et horaires de travail de ces centres seront comme suit:

Du lundi au vendredi de 07h à 15h30mn et le samedi de 07h à 13h. Et l’ATTT d’expliquer que ce système a été adopté en raison de l’augmentation de la demande en matière de visite technique et pour limiter par conséquent l’encombrement et éviter les longues files d’attente, de manière à alléger la pression que connaissent les centres de visite technique situés dans les gouvernorats du Grand Tunis, notamment pendant l’été.