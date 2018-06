Jeux Méditerranéens-Tarragone 2018 (5e journée) : La Tunisie 8e au tableau des médailles

Au terme de la 5e journée, la Tunisie occupe la 8e place au tableau des médailles des Jeux Méditerranéens de Tarragone avec 15 médailles (3 en or, 7 d’argent et 5 de bronze), sur un total de 21 pays inscrits au tableau.

L’Italie occupe la tête du tableau avec 91 médailles (36 or, 29 argent, 26 bronze) devant la Turquie avec 62 médailles (20 or, 17 argent, 25 bronze) et l’Espagne, pays organisateur, avec 71 médailles (18 or, 28 argent et 25 bronze).

L’Egypte pointe à la 5e place et occupe la première place parmi les pays de la rive sud avec 34 médailles (13 or, 8 argent, 13 bronze).