Tunisie : Les forces armées doivent rester à l’abri des tiraillements politiques (Zbidi )

” Les forces armées doivent rester à l’abri des tiraillements politiques et continuer à s’acquitter de leur mission sacrée de protéger les frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays “, a déclaré mardi le ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi.

Lors d’une cérémonie de décoration et de remise des galons de promotion à certains officiers et sous-officiers, à l’occasion du 62e anniversaire de l’armée nationale, il a également appelé les forces militaires à contribuer aux efforts de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la contrebande et la migration irrégulière.

L’institution militaire travaille en parfaite coordination avec l’institution sécuritaire pour combattre le terrorisme et sécuriser les frontières tunisiennes, a-t-il souligné, notant que ” les attentats terroristes isolés restent toujours envisageables “.

Selon lui, le terrorisme est un phénomène transfrontalier qui nécessite la conjugaison des efforts entre tous les pays touchés par ce phénomène dans l’ultime objectif de préserver la paix sociale, politique et économique.

Zbidi a saisi l’occasion pour rappeler les mesures annoncées lundi par le président de la République, Chef suprême des forces armées pour garantir un meilleur encadrement matériel et social à tous les militaires.

Le président de la République et chef suprême des forces armées, Béji Caïd Essebsi avait annoncé, lundi, sa décision de créer une société de promotion immobilière militaire et d’élaborer une étude pour la création d’un centre militaire de dépistage précoce des maladies cancéreuses.

Lors d’une parade militaire organisée au palais de Carthage à l’occasion du 62e anniversaire de l’armée nationale, il avait également ordonné de continuer à doter les militaires notamment les sous-officiers d’un logement décent avec des prix raisonnables.

Selon Caïd Essebsi, ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’engagement à garantir un meilleur encadrement social, matériel et moral aux militaires et à porter un intérêt tout particulier aux familles des militaires victimes des attentats terroristes.

Il s’agit d’améliorer leurs conditions de vie particulièrement en termes de soins médicaux, de logement et de transport, avait-il souligné.

Le chef de l’Etat avait également souligné l’impérieuse nécessité de continuer à fournir tout l’encadrement matériel, médical et psychologique nécessaire aux blessés des opérations militaires, à leurs familles et aux enfants des militaires qui sont tombés en martyr.