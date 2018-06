Ariana – Municipales 2018 : Installation du conseil municipal dans une ambiance houleuse

La cérémonie d’installation du conseil municipal de la ville de l’Ariana s’est déroulée, mardi, dans une ambiance houleuse en l’absence d’un consensus sur l’élection des vice-présidents du conseil.

Fadhel Moussa, président de la liste indépendante “Al Afdhal” (ancien doyen et constituant), a été élu maire de la ville de l’Ariana. Il a obtenu 20 voix, contre 16 pour Aziza Htira (Nidaa Tounès).

Nihal Ben Amor et Mohamed Hedi Kochrid de la liste “Al Afdhal” ont été élus, respectivement, premier et deuxième vice-présidents du conseil municipal et Mariem Attawi de la liste indépendante “Ariana : toi et moi”, troisième vice-présidente.

Entre-temps, les membres de la liste d’Ennahdha et de celle d’El Ward (indépendante) s’étaient retirés de la séance, après l’échec des pourparlers pour la nomination de membres d’Ennahdha en tant que vice-présidents. Quelques membres de la liste de Nidaa Tounes s’étaient, également, retirés après que les membres de la liste “El Afhal” ont maintenu leurs candidats à la vice-présidence.

Conformément aux résultats des élections municipales du 6 mai 2018, les 36 sièges du Conseil municipal de l’Ariana se répartissent comme suit : Al Afdhal 15 sièges, Nidaa Tounes 6, Mouvement Ennahdha 6, Ariana 2, Union civile 2, El Ward 2, Ariana El Meziana 1, Beni Watani 1, Ariana nous rassemble 1.