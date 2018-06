Mondial-2018 : Quatre qualifiés, quatre éliminés

La Croatie a rejoint jeudi soir la Russie, l’Uruguay et la France parmi les qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe du monde, que ne disputeront pas l’Arabie Saoudite, l’Egypte, le Maroc et le Pérou.

-Poule A:

Qualifiés: Russie et Uruguay

Eliminés: Egypte et Arabie Saoudite

Prochain rendez-vous (lundi): Egypte – Arabie Saoudite (sans enjeu) et

Russie – Uruguay

Le vainqueur de Russie – Uruguay terminera en tête de la poule (La

Russie en cas de match nul)

– Poule B

Qualifiés: aucun

Eliminé: Maroc

Prochains rendez-vous (lundi): Espagne-Maroc et Portugal-Iran

L’Espagne qualifiée: en cas de victoire. En cas de nul, couplé à un nul

ou une défaite de l’Iran. En cas de défaite, couplée à une défaite de

l’Iran

Le Portugal qualifié: En cas de victoire ou de nul. En cas de défaite

couplée à une défaite plus lourde de l’Espagne.

L’Iran qualifiée: en cas de victoire. En cas de nul couplé à une lourde

défaite de l’Espagne (plus de deux buts d’écart)

– Poule C

Qualifié: France

Eliminé: Pérou

Prochains rendez-vous (mardi): France – Danemark et Australie – Pérou

La France sera assurée de terminer en tête en cas de succès ou de nul

face au Danemark.

Le Danemark assuré de la qualification en cas de succès ou de nul. En cas

de défaite couplée à une défaite ou un nul de l’Australie.

L’Australie qualifiée en cas de succès face au Pérou et de défaite du

Danemark face à la France.

-Poule D

Qualifié: Croatie

Prochains rendez-vous: Islande-Nigeria (vendredi), Islande-Croatie et

Argentine-Nigeria (mardi)

Trois équipes (Islande, Argentine, Nigeria) peuvent prétendre à

rejoindre la la Croatie en 8e de finale.

Mais seuls l’Islande et le Nigeria ont encore leur destin en main. Une

victoire face au Nigeria vendredi et un match nul face à la Croatie mardi

enverraient à coup sûr les Islandais en 8e de finale pour la première fois

de leur histoire. Et deux victoires des Super Eagles, contre l’Islande puis

l’Argentine, leur assureraient également un sésame pour le prochain tour.

Les équipes des groupes D (Islande-Nigeria), E, F, G et H doivent disputer

leur deuxième match entre vendredi et dimanche.