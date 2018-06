“Fare Cinema” promet un sursaut de la coopération cinématographique italo-tunisienne

Le meilleur du cinéma italien est à l’honneur à la Cinémathèque tunisienne du pôle cinéma à la Cité de la culture à Tunis où a démarré, mardi soir, le premier épisode de l’événement “Fare Cinema” de la 4ème édition de la Semaine du Cinéma italien contemporain programmée du 19 au 22 juin 2018.

Dans son allocution à la cérémonie inaugurale de “Fare Cinema”, le nouvel ambassadeur d’Italie à Tunis, Lorenzo Fanara, passionné du cinéma, souligne que la culture est une priorité dans les plans d’action de l’ambassade en Tunisie”. S’adressant aux porteurs de projets culturels, le diplomate affirme que les portes de l’ambassade leur sont grandes ouvertes pour une éventuelle collaboration.

Une semaine au rythme du cinéma italien est en vue qui “s’inscrit dans une collaboration forte et pérenne qui s’installe entre la Tunisie et l’Italie”, d’après Chiraz Laatiri, directrice générale du Centre national du Cinéma et de l’image (CNCI) qui parle de “la relation très forte avec le Centre culturel italien à Tunis (IIC)” et son soutien à la cinémathèque en matière d’échange de films et de droits de projection à travers les contacts établis avec la cinémathèque italienne.

Laatiri rappelle la signature, lors du Festival de Cannes 2018, d’un accord pour la création du Fond bilatéral d’aide au développement pour la coproduction d’œuvres cinématographiques italo-tunisiennes.

Selon Hichem Ben Ammar, directeur de la Cinémathèque tunisienne, même si la semaine prévoit uniquement 5 films, ” ‘Fare Cinema’, est un petit mais un vrai festival” où sont prévues aussi une table ronde, une leçon de cinéma et la clôture de l’exposition de Claudia Cardinale qui a été l’événement phare à l’inauguration de la Cinémathèque tunisienne.

Les dirigeants du Pôle Cinéma ont insisté sur le soutien fructueux qui ne cesse d’évoluer avec l’IIC à Tunis et les importantes étapes, en train d’être franchies pour une meilleure collaboration bilatérale dans l’industrie cinématographique.

Maria Vittoria Longhi, directrice de l’IIC a expliqué le principal objectif de l’appellation de la semaine du cinéma italien contemporain, qui est celui de “promouvoir à l’étranger, la cinématographie italienne de qualité, pour un secteur de grande tradition dans un pays largement primé aux Oscars dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère”.

La directrice de MedFilm Festival a présenté “un panorama du jeune cinéma italien démarré avec le film “Ammore e Malavita” (2017), des frères Marco et Antonio Manetti, une comédie musicale à succès qui raconte avec beaucoup de folie et de joie, une Naples diverse”.

Medfilm festival prévoit aussi la projection de “L’Ora Legale” de Salvatore Ficarra et Valentino Picone, “Una Gita a Roma” de Karin Proia, “Uberto Degli Specchi” de Marco Mensa et Elisa Mereghetti et “Dove non ho mi abitato” de Paolo Franchi.

Le célèbre acteur Fabrizio Gifuni, sera l’invité d’honneur de “Fare Cinema”” qui verra aussi des témoignages de professionnels du cinéma dont des acteurs, réalisateurs et directeurs de photographie italiens et tunisiens.

Abordant le terme narration dans sa connotation cinématographique, le réalisateur et critique de cinéma, Mourad Ben Cheikh, qui animera ces rencontres promet de voir un jeune cinéma italien -qu’il s’apparente au jeune cinéma tunisien-, de par cette habilité “à mettre en relief la réalité”.