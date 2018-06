Tunisie : Le ministre de l’Education prend connaissance du démarrage des épreuves de la 9ème année

Le ministre de l’Education, Hatem Ben Salem a effectué, lundi matin (18 juin), une visite au lycée secondaire Farhat Hached à Bizerte où il a pris connaissance des conditions de déroulement des épreuves au premier jour de l’examen de fin de l’enseignement de base général et technique (9ème année).

A cette occasion, le ministre s’est félicité des mesures prises pour assurer le bon déroulement des épreuves, soulignant que les épreuves du baccalauréat se sont déroulées dans de très bonnes conditions grâce à une mobilisation régionale et nationale et à une contribution agissante des parents et du corps enseignant.

Le ministre a précisé que 535 cas de fraude ont été enregistrés au baccalauréat et des mesures sévères et strictes seront prises pour sanctionner leurs auteurs pour lutter contre ce phénomène.

Il a tenu à rappeler que la source principale d’information, en ce qui concerne, notamment, les résultats définitifs est le ministère de l’éducation et non pas les réseaux sociaux. Par ailleurs, Ben Salem a souligné que le ministère de l’éducation a appelé, récemment, les ministères de la justice et de l’intérieur à accélérer les enquêtes concernant les cas d’incendie survenus dans certains internats, notamment, ceux où deux filles ont trouvé la mort.

Le ministre a ajouté que le département a entamé les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire qui sera marquée, a-t-il dit par, plusieurs nouveautés notamment au niveau de l’infrastructure avec l’annonce, prochainement, de la création d’une agence qui sera chargée de l’infrastructure dans les établissements éducatifs de l’ensemble du pays.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, a souligné qu’il existe dans la région 12 centres d’examens qui accueillent 1.318 élèves ainsi que deux centres de dépôt et de correction des épreuves.

A noter que le lycée secondaire Farhat Hached à Bizerte occupe la première place au niveau régional avec 391 candidats contre 22 candidats seulement au collège de Joumine, selon la délégation régionale de Bizerte.