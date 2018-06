Coupe du monde de football 2018 : “Nous avons une réelle chance d’aller loin” (Thibaut Courtois)

Le gardien de la sélection belge de football, Thibaut Courtois, s’apprête à disputer sa deuxième Coupe du monde avec les Diables Rouges. Grâce à l’expérience emmagasinée il y a quatre ans au Brésil et entre-temps en club, le portier des Diables Rouges est confiant à la veille des débuts belges face au Panama. “Quand est-ce qu’on pourra considérer notre Mondial comme réussi? Si nous le remportons, il le sera certainement”, a plaisanté Courtois en conférence de presse dimanche.

“Par rapport à 2014, il y a plus de calme et de confiance au sein de l’équipe”, a expliqué Courtois. “Tout le monde a appris beaucoup depuis lors.

Nous jouons tous dans de grandes équipes et nous avons donc plus d’expérience. Je ressens beaucoup de détermination dans le groupe. On sait ce que l’on attend de nous et nous sommes mieux armés pour cela.”

Le gardien de Chelsea a ensuite continué à parler des points forts de la Belgique qu’il considère comme un outsider pour la victoire du tournoi.

“Nous avons des qualités et du talent. Ce groupe de joueurs se connaît bien et travaille ensemble depuis longtemps. Tout le monde est en forme.

Nous sommes un outsider pour la victoire finale et il y a une réelle chance d’aller loin. Nous croyons en nos possibilités mais ne nous sommes pas les grands favoris.”

Sur le plan personnel, Courtois se réjouit de son état de forme qui est en progression en cette fin de saison. “Sans m’y attendre, j’ai eu mon pic de forme à la fin de la saison alors que normalement cela arrive en milieu de saison. Ensuite, j’ai pu bénéficier d’une semaine de repos donc je pense que je suis prêt pour ce Mondial.”

Face au Panama, Courtois pourra compter sur la présence de Dedryck Boyata au centre de la défense en l’absence de Kompany et Vermaelen. “Bien sûr, Vincent Kompany a plus d’expérience mais Dedryck s’est bien montré face au Costa Rica. Il ose défendre haut et ose donner des passes. Il a déjà joué des grands matchs avec le Celtic. On a confiance en lui.”

“Les Panaméens vont jouer de manière très défensive car ils ont certainement vu que nous sommes très offensifs. Il faudra être attentifs aux contres qui pourraient nous faire mal”, a-t-il mis en garde.

La Belgique est le deuxième adversaire de la Tunisie, le 23 juin à Moscou, lors du premier tour du Mondial-2018 (Groupe G).