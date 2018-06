Tunisie : 36ème édition du festival international de Bizerte

25 soirées dont 17 concerts (8 internationaux), 7 pièces de théâtre et une comédie musicale pour enfants sont au programme de la 36ème édition du festival international de Bizerte qui se tiendra du 12 juillet au 17 aout 2018 en affichant le retour sur scène de la chanteuse tunisienne Amina Fakhet.

Pour la troisième année consécutive, l’ouverture sera marquée par un spectacle local en vue de faire connaitre le patrimoine musical de la région, a mentionné le directeur du festival Mehdi Sifaoui lors d’une conférence de presse organisée mardi soir à Bizerte en présence d’un grand nombre d’artistes programmés pour cette édition 2018. Dans ce contexte, le concert d’ouverture intitulé “Ebay Show” est une mise en scène de Lotfi Torki sous la houlette de Bechir Jbelia alors que le concert de clôture sera donné par l’artiste Saber Rebai.

Selon le directeur de cette édition, le programme s’est voulu une sorte de compétition indirecte entre quatre générations d’artistes qui présenteront des one man shows en l’occurrence Lamine Nahdi qui revient à son public avec la pièce “Makki et Zakia” (2 aout), Lotfi Abdelli avec son spectacle “Abdelli show” qui a connu un franc succès durant des années (6 aout) et Karim Gharbi avec “Mahouch Mawjoud” pour la deuxième année consécutive à Bizerte (23 juillet). L’édition 2018 sera marquée également par la programmation de la pièce théâtrale “Mouch normal'” du jeune Amir Tlili alias Salem Mr (17 juillet).

Outre le one man show, le théâtre sera présent avec “Mdak” de Sami Montassar (14 juillet), “Le radeau” de Cyrine Gannoun et Majdi Matar (20 juillet), “Madame Kenza” de Wajiha Jendoubi (27 juillet). Une comédie musicale a été programmée également pour les enfants en l’occurrence “La petite sirène Miar” de Sana Ayoubi et Youssef Bouajaja (1er aout).

Par ailleurs, la 36ème édition du festival international de Bizerte a prévu des spectacle en duo ou en trio comme la nouvelle création d’Ahmed Jelmam et Hussein Efritt “fi rihab el aachikin” (30 juillet), le spectacle des artistes libanais Ziyad Al-Bourji du Liban et tunisien Aymen Lasik (4 aout), le concert rap de l’Algérino et DJ Kim (15 juillet), le spectacle du duo algérien Faisal Seghir et Cheb Wahid (26 juillet) et la soirée des rappeurs Kafon, Alaa et Balti (10 aout).

Pour cette édition 2018, le comité directeur du festival a choisi de s’ouvrir sur l’Amérique Latine en vue de répondre à tous les gouts et faire connaitre au public d’autres genres musicaux du monde. Ainsi le programme comporte un spectacle du joueur de flute équatorien Leo Rojas (8 aout), du Flamenco avec la troupe française “Les Gipsy” (29 juillet), et le show metal de la troupe hollandaise Epica (15 aout).

Parmi les moments phares, le directeur du festival a annoncé le retour sur scène de la chanteuse tunisienne Amina Fakhet qui revient après de longues années d’absence des festivals et ce pour la soirée du 11 aout. Après le succès qu’elle a enregistré l’année dernière à la clôture de la 35ème édition du festival international de Bizerte, Yosra Mahnouch sera présente pour la deuxième année consécutive et ce, pour la soirée du 25 juillet qui coïncide avec la fête de la république.

En ce qui concerne la participation des vedettes arabes qui se produiront sur la scène du théâtre de plein air de Bizerte, le directeur du festival a annoncé la présence de la célèbre artiste algérienne Souad Massi (16 juillet), de l’artiste syrien Nasseef Zaitoun (28 juillet) et de l’artiste libanaise Elissa (14 aout) qui sera présente exclusivement pour le festival international de Bizerte, a-t-il précisé.

Cette édition a misé également sur des artistes qui ont connu un engouement sans précédent par le public et enregistré des entrées remarquables au cours des années précédentes en renouvelant la programmation de Lotfi Abdelli, Karim Gharbi, Yosra Mahnouch, Hassen Doss (21 juillet) et le spectacle adulé par les bizertins “Ziara” de Sami Lajmi (19 juillet).

Il est à noter que le budget de la 36ème édition du festival international de Bizerte est de l’ordre de 1,3 millions de dinars dont 200 mille dinars sont promises comme subvention du ministère des affaires culturelles, a noté Mehdi Sifaoui.