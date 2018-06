“Fare Cinéma” célèbre le 7ème art italien à la Cinémathèque tunisienne : Programme

La première édition d’une initiative intitulée “Fare Cinema” aura lieu du 19 au 22 juin, à la Cinémathèque Tunisienne du pôle cinéma à la Cité de la Culture de Tunis, informe l’Institut culturel italien (IIC) à Tunis parrain de ce projet.

Cet évènement se tiendra dans le cadre de la 4ème édition de la Semaine du Cinéma italien dans le monde, organisée par le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale en collaboration avec le Mibact (ministère des Biens et des activités culturelles et du Tourisme) et autres organismes publics et privés du cinéma en Italie. Un cycle de projections réalisé par l’IIC de Tunis en collaboration avec la Cinémathèque Tunisienne, MedFilm Festival et l’Association Methexis est prévu par cet évènement qui coïncide aussi avec la 4ème édition des Journées du Cinéma Italien à Tunis.

Cinq œuvres sont au line-up de ” Fare Cinema” qui sera inauguré par la projection du film “Ammore e Malavita” (2017) des frères Marco et Antonio Manetti, réalisateurs et scénaristes. Ce film, récompensé de 5 Davids de la 63ème édition de David di Donatello dont celui du meilleur film, est une comédie musicale irrévérencieuse qui rend hommage à la vitalité de Naples en parodiant la criminalité.

“L’Ora Legale” des réalisateurs Salvatore Ficarra et Valentino Picone est une comédie de ce duo comique sicilien sortie début 2017 qui dénonce la corruption italienne perçue comme un exemple rare d’un cinéma où l’ironie va de pair avec l’engagement social.

“Una Gita a Roma” premier film de Karin Proia, initialement actrice pour le théâtre, le cinéma et la télévision, est une fiction qui mène le spectateur à la découverte de Rome à travers les yeux de deux enfants.

“Uberto Degli Specchi” est un documentaire réalisé par le duo Marco Mensa et Elisa Mereghetti, produit en 2016. D’une durée de 75 mn, le film raconte l’histoire passionnante du scénographe italien Uberto Bertacca installé depuis des années en Tunisie, et ayant collaboré sur plus de 40 ans avec les plus grands réalisateurs du cinéma et du théâtre dans son pays natal.

Le cycle de projections sera clôturé par le film révélation de 2017, “Dove non ho mi abitato” du réalisateur Paolo Franchi, un élégant mélodrame sur l’inquiétude de la bourgeoisie, magistralement interprété par Fabrizio Gifuni et Emmanuelle Devos. Fabrizio Gifuni sera par ailleurs présent à la projection en tant qu’invité d’honneur de la manifestation.

Une table ronde modérée par le réalisateur et critique cinématographique Mourad Ben Cheikh sera dédiée au développement de la coopération cinématographique tuniso-italienne en présence de professionnels du 7ème art, comme Habib Attia, Habib Mestiri, Mohamed Challouf, Tarek Ben Abdallah, Amine Messadi, Ginella Vocca et Fabrizio Gifuni. Un séminaire intitulé “Les métiers du cinéma: le scénographe” sera également présenté par Umberto Bertacca en collaboration avec l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth.

Ces manifestations cinématographiques devront aider à consolider le partenariat culturel et commercial italo-tunisien, surtout avec la signature récente, lors du Festival de Cannes, d’un accord pour la création du “Fond bilatéral d’aide au développement pour la coproduction d’œuvres cinématographiques italo-tunisiennes “.